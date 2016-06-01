Курс юаня до долара третій день поспіль оновлює п'ятирічний мінімум

Народний банк Китаю третій день поспіль встановлює курс юаня до долара на мінімальній з лютого 2011 року позначці, свідчать дані регулятора.

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У середу Народний банк Китаю встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,5889, що на 99 пунктів більше фіксингу вівторка, коли курс юаня становив 6,5790, пише Прайм.

Народний банк Китаю два дні поспіль встановлював курс юаня до долара на мінімальній з лютого 2011 року позначці. У понеділок регулятор встановив курс китайської валюти на позначці 6,5784 пункту, а у вівторок курс юаня до долара становив 6,5790 за долар.

Китайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, поки влітку 2005 року не почала зміцнюватися. З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8, а у вересні 2009 року знову почав зростати. Пік припав на січень 2014 року, коли за 1 долар давали близько 6 юанів.

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У серпні минулого року Народний банк Китаю різко послабив курс юаня до долара, що сколихнуло світові фондові ринки. Пізніше китайський ЦБ спрямував зусилля на стабілізацію юаня. У перший тиждень 2016 року регулятор послабив позиції юаня до долара більш ніж на 1,5%. Це стало найбільшою зміною курсу юаня з серпня 2015 року.

Ряд експертів говорять, що ЦБ Китаю навмисно знецінює національну валюту для стимулювання експорту. Влада Китаю неодноразово відкидала ці звинувачення. Голова КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом США Бараком Обамою у Вашингтоні також висловився проти навмисної девальвації юаня для стимулювання експорту.