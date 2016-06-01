НБУ вперше дозволив самоліквідацію двох банків

Національний банк України вперше дав дозвіл про надання згоди на ліквідацію «Фінанс Банку» і «Інвестиційно-трастового банку» з ініціативи власників та відкликання їхніх ліцензій, повідомляється на сайті регулятора.

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НБУ зазначив, що таке рішення акціонерів банку ґрунтувалося на бажанні переорієнтуватися на інші види їх профільної діяльності.

"Це цивілізований і відповідальний спосіб залишення банком ринку. Банківський бізнес - специфічний, ризиковий і все більш контрольований. В таких умовах власник банку може вирішити сконцентруватися на своєму ключовому бізнесі і залишити банківський. При самоліквідації погашаються всі зобов'язання перед клієнтами, немає навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Відповідно, і не псується репутація власників банку ", - цитуються в повідомленні слова заступника глави НБУ Катерини Рожкової.

За даними регулятора, загальний обсяг зобов'язань "Фінанс Банку" і "Інвестиційно-трастового банку" перед юридичними і фізичними особами становить менше 11 млн грн. Обсяг ліквідних коштів банків дозволяє розрахуватися за зобов'язаннями без зовнішніх запозичень.

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Як повідомляв УНІАН, в травні рішення про ліквідацію ухвалили акціонери «Фінанс Банку» і «Інвестиційно-трастового банку», ліквідація банків повинна початися з моменту отримання згоди Національного банку України на ліквідацію з ініціативи власника.

Довідка УНІАН. «Інвестиційно-трастовий банк» був зареєстрований Національним банком у 2013 році. Згідно з інформацією на сайті регулятора, банком володіють 11 фізичних осіб через компанію «Тис-капітал».

«Фінанс Банк» був зареєстрований Національним банком в 1992 році. Найбільшим акціонером банку є громадянин України Олександр Довгополюк з часткою 40% в капіталі банку.