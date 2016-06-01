Нацбанк: у травні гривня зміцнилася до долара на 4,1%

Обмінний курс гривні до долара США станом на 25 травня, порівняно з початком місяця, зміцнився на 4,1%, повідомляється в макроекономічному і монетарному огляді на сайті Національного банку України.

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За оцінками НБУ, у результаті зміцнення національної валюти показник девальвації гривні до долара США за офіційним курсом з початку року, у січні-травні, знизився до 4,7% з 5,6%, зафіксованих у січні-квітні.

Нацбанк зазначив, що збереження стабільної ситуації на валютному ринку, про що свідчить вузький діапазон коливань обмінного курсу гривні до долара США у травні, зумовлений збільшенням пропозиції іноземної валюти в результаті сезонного зростання експорту і підвищення світових цін за одночасного ослаблення попиту на валюту завдяки стабілізації політичної ситуації.

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Стабільність валютного ринку дозволила регулятору активніше викуповувати надлишкову пропозицію валюти, і загальний обсяг придбаної валюти у квітні-травні станом на 25 травня становив 934 млн дол., що сприяло зростанню міжнародних резервів і обмежило надмірну волатильність на валютному ринку, не стримуючи при цьому тенденцію до зміцнення гривні.

Як повідомляв УНІАН, обмінний курс гривні до долара США у квітні порівняно з початком місяця зміцнився на 3,3%, у січні-квітні - знизився до 5,6%.

Історичний мінімум курсу національної валюти України до долара США, досягнутий у лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.