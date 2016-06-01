Міклош: Україна через рік-два зможе домогтися економічного зростання у 6-7%, але за умови реформ

Україна в разі впровадження реформ зможе вже через рік-два домогтися постійного і стійкого економічного зростання на рівні близько 6-7% на рік, сказав під час круглого столу в Києві голова Стратегічної групи радників з питань реформ при Кабінеті міністрів Іван Міклош.

«У разі реалізації реформ Україна вже через кілька років - близько року-двох, не більш як три роки - зможе домогтися постійного і стабільного зростання ВВП у 6-7% на рік, - сказав Міклош. - Це цілком можливо. Країни Балтії, Словаччина, Грузія це зробили. Можна мати ефективний і дієвий процес поліпшень».

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Він уточнив, що ключовими у цьому сенсі мають стати насамперед реформи у сфері ділового клімату, залучення інвестицій, реструктуризації промисловості та приватизації.

Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% за інфляції 15,1%, Світовий банк очікує зростання ВВП на 1% за інфляції 15%. Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту в Україні за підсумками 2016 року може становити 1% за зростання промислового виробництва на 3% і уповільнення інфляції до 19%.

Водночас зростання ВВП у 2017 році буде значнішим. Зокрема, Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання економіки України у 2017 році на рівні не менше 4%.