Експерт розповів, як спростити процедуру розмитнення товарів

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "112 Україна".

За словами підприємців, зручніше розмитнювати товар відразу на кордоні, адже це б зекономило час. Втім, навіть в цьому випадку дуже складний процес зв'язку з митним брокером, який працює на тому чи іншому конкретному переході, а більшість імпортерів знаходяться в основному в Києві, в кращому випадку в Харкові, Одесі або Дніпрі. Все це ускладнює логістику.

"Створюються такі умови щоб вирішувати питання для прискорення термінів оформлення товарів і випуску машин. Дуже часто доводиться самому приїжджати на митний пост вирішувати питання для прискорення оформлення, це забирає дуже багато часу", - розповів один із імпортерів Олег.

У компанії "Твоя логістика" погоджуються з аргументами імпортерів і кажуть, що саме для спрощення процесів і створені. За словами керівника компанії Олександра Воронкова, "Твоя логістика" забезпечує повний сервіс з оформленням декларацій прямо на кордоні - це по-перше. А головне - по ВСІХ переходах (там всюди працюють представники ТЛ) з нею можна домовлятися безпосередньо в офісах компанії та дистанційно контролювати процес проходження вантажів, що спрощує і скорочує процес.

"Набагато зручніше, коли імпортер знаходиться в офісі, в Києві, коли його інтереси представлені на всіх переходах структурно і в Херсоні, і в Одесі, і в Ужгороді. Йому не треба шукати десять брокерів, він повинен знайти одну структурну компанію і вирішувати всі питання з одним менеджером", - каже Воронков.