НАБУ взялося за розтрату Нацбанком 12 мільярдів за часів Кубіва та Гонтаревої

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками незаконного рефінансування Національним банком України низки комерційних банків на загальну суму понад 12 мільярдів гривень.

Як йдеться в рішенні Солом'янського районного суду р. Києва від 16 травня, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, розслідування НАБУ проводиться за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем.

Зокрема, досудове розслідування встановило, що в період 2014-2015 років посадові особи Національного банку, діючи умисно та зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою з посадовими особами банків "Південкомбанк", "Київська Русь", "Міський комерційний банк", "Автокразбанк", "Терра Банк", "Дельта Банк" і "Таврика", розтратили кошти регулятора на загальну суму понад 12 мільярдів гривень на користь зазначених комерційних банків шляхом їх незаконного рефінансування.

Також в матеріалах суду зазначено, що суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні мають документи і відомості про надання Національним банком кредитів рефінансування банку "Хрещатик" протягом 2014-2016 років.

За інформацією суду, детектив НАБУ просив надати тимчасовий доступ до майна і документів у володінні Національного банку, що становить банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених копій. Суд відхилив клопотання НАБУ, оскільки детектив не довів можливість використання відомостей у документах в якості доказів у даному кримінальному провадженні, а також не надав доказів кримінального злочину в банку "Хрещатик", при цьому постанова суду оскарженню не підлягає.

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Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банку, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 11 банків з урахуванням спільного з Міністерством фінансів рішення про виведення з ринку державного санаційного "Родовід Банку".

Заборгованість неплатоспроможних банків перед Національним банком України за кредитами рефінансування в квітні 2016 скоротилася на 1,9 мільярда гривень – до 46,77 мільярда гривень.

НБУ розраховує спільно з Фондом гарантування вкладів фізосіб завдяки реалізації застав під кредити в неплатоспроможних банках в поточному році повернути близько 12,8 милллиарда гривень виданого раніше рефінансування. У тому числі регулятор очікує одержати 7,1 мільярда гривень від реалізації майнових прав за кредитами, що 4 мільярди гривень – від продажу цінних паперів і 1,7 мільярда гривень – від реалізації нерухомості. У 2015 році фактичні надходження НБУ від реалізації заставленого банками майна склали 1,1 мільярда гривень.