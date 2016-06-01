Гривня зміцнилася на міжбанку до 25,11 за долар

У середу, 1 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,07/25,11 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 27,9700/28,0070 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3750/0,3760 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:00 встановився на рівні 25,1006 грн/дол., на цю годину укладено 34 угоди на суму 13,17 млн дол.