Кабмін готує грунт для розгляду трьох справ проти Росії у СОТ

Кабінет міністрів України схвалив законопроект, який приводить процедури захисту торгових інтересів країни до стандартів Світової організації торгівлі, і його прийняття Верховною Радою дозволить ініціювати розгляд трьох справ проти Росії в СОТ.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

“Прийняття цього документа дозволить підготувати розгляд трьох справ проти Російської Федерації в рамках Світової організації торгівлі. Проекти відповідних вимог про консультації та створення груп експертів нами вже підготовлені", - сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

За словами міністра, законопроект також регламентує взаємодію держави та бізнесу при підготовці до захисту торговельних інтересів у СОТ і гарантує конфіденційність учасникам процесу.

Як повідомляв УНІАН, Україна на засіданні Ради з торгівлі товарами СОТ висунула вимогу до Росії негайно усунути всі торгові обмеження, включаючи блокування транзиту.

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Вимогу України підтримали 8 членів "Великої двадцятки": Євросоюз, США, Канада, Австралія, Японія, Туреччина, Швейцарія і Південна Корея.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України вивчає ситуацію щодо перешкод, із якими стикаються українські експортери, що везуть свої товари до країн Азії та Кавказу через Російську Федерацію.

У лютому цього року Україна і Росія заблокували взаємний транзит вантажних автомобілів у рамках загальних санкційних дій, що мають взаємний характер. Разом із тим, з 25 лютого - в результаті проведених переговорів - транзит було відновлено. Національна поліція України визначила транзитні маршрути для проїзду вантажних автомобілів із Російської Федерації. Так, маршрути передбачають рух із/до Росії через два пункти пропуску в Сумській і Харківській областях.

За даними Мінекономрозвитку, Україна загалом втратила 98 млрд дол. обсягу торгівлі через дискримінаційні та протизаконні обмеження з боку Росії в 2012-2015 роках.