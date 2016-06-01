Кабмін готує грунт для розгляду трьох справ проти Росії у СОТ
Уряд схвалив законопроект, який приводить процедури захисту торгових інтересів країни до стандартів СОТ.
Кабінет міністрів України схвалив законопроект, який приводить процедури захисту торгових інтересів країни до стандартів Світової організації торгівлі, і його прийняття Верховною Радою дозволить ініціювати розгляд трьох справ проти Росії в СОТ.
Читайте такожУкраїна офіційно приєдналася до угоди СОТ про держзакупівлі
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.
“Прийняття цього документа дозволить підготувати розгляд трьох справ проти Російської Федерації в рамках Світової організації торгівлі. Проекти відповідних вимог про консультації та створення груп експертів нами вже підготовлені", - сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
За словами міністра, законопроект також регламентує взаємодію держави та бізнесу при підготовці до захисту торговельних інтересів у СОТ і гарантує конфіденційність учасникам процесу.
Як повідомляв УНІАН, Україна на засіданні Ради з торгівлі товарами СОТ висунула вимогу до Росії негайно усунути всі торгові обмеження, включаючи блокування транзиту.
Читайте такожУкраїна пройшла перший аудит торговельної політики в СОТ
Вимогу України підтримали 8 членів "Великої двадцятки": Євросоюз, США, Канада, Австралія, Японія, Туреччина, Швейцарія і Південна Корея.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України вивчає ситуацію щодо перешкод, із якими стикаються українські експортери, що везуть свої товари до країн Азії та Кавказу через Російську Федерацію.
У лютому цього року Україна і Росія заблокували взаємний транзит вантажних автомобілів у рамках загальних санкційних дій, що мають взаємний характер. Разом із тим, з 25 лютого - в результаті проведених переговорів - транзит було відновлено. Національна поліція України визначила транзитні маршрути для проїзду вантажних автомобілів із Російської Федерації. Так, маршрути передбачають рух із/до Росії через два пункти пропуску в Сумській і Харківській областях.
За даними Мінекономрозвитку, Україна загалом втратила 98 млрд дол. обсягу торгівлі через дискримінаційні та протизаконні обмеження з боку Росії в 2012-2015 роках.