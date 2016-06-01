Кубів підрахував зекономлені завдяки Prozorro держкошти

Економія державних коштів за 14 місяців роботи системи електронних державних закупівель Prozorro склала 1,5 мільярда гривень, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на засіданні уряду в середу.

"За 14 місяців роботи електронної системи Prozorro вдалося заощадити близько 1,5 мільярда гривень, проведено понад 100 тисяч тендерів від 5,8 тисячі закупників", - сказав він.

У свою чергу, заступник міністра Максим Нефьодов, представляючи результати роботи Prozorro за два місяці після вступу в силу закону про електронні держзакупівлі, підкреслив, що економія за цей період склала 14% від суми тендерів.

“Середня економія на тих тендерах, які вже проведені за ці два місяці, становить 14%. Це абсолютно відповідає тому, що було раніше (коли система Prozorro працювала в пілотному режимі - УНІАН)", - зазначив Нефьодов.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 25 грудня 2015 року прийняла закон, що встановлює обов'язкове проведення усіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній, а з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.

Українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) в номінації Public Sector.

Очікується, що за підсумками 2016 використання Prozorro дозволить заощадити близько 5 мільярдів гривень до 2017 року - 50 мільярдів гривень.