Корупційний скандал в Бразилії: президента одного з найбільших банків країни звинуватили в махінаціях

Федеральна поліція Сан-Паулу висунула пов'язані з корупцією звинувачення проти президента банку Bradesco Луїса Карлоса Трабуку і ще дев'ятьох осіб, пише Газета.ru з посиланням на The Wall Street Journal.

"Обізнане джерело повідомило, що мова йде про ймовірний підкуп посадових осіб податкових органів. У чому конкретно звинувачують відомого 64-річного банкіра, наразі не уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Bradesco - другий за величиною приватний банк в країні.

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У банку повідомили, що представлять свої аргументи в суді і додали, що Bradesco підтверджує свою прихильність етичним стандартам і довіряє правосуддю.

Раніше повідомлялося, що голова антикорупційного міністерства Бразилії Фабіано Сілвейра подав у відставку через корупційний скандал.

12 травня сенат Бразилії в ході засідання прийняв рішення тимчасово відсторонити президента країни Ділму Руссеф від посади. Руссеф підозрюють у перешкоджанні правосуддю при розслідуванні корупційних злочинів у нафтогазовій держкомпанії Petrobras.