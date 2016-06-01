Біленко: Митники мають попереджати компанії про те, що вносять їх у список ризикованих

Про це розповіла в інтерв'ю «Еспресо» голова ГО "Митний контроль" Інна Біленко.

За її словами, керівництво компаній має розуміти, що призвело до потрапляння у списки ризику - чи то його працівники не якісно виконують свою роботу, чи компанія дійсно вчиняє дії, що тягнуть за собою порушення.

Крім того, на думку Біленко, потрібно зробити онлайн сервіс, у якому буде наявна інформація про компанії, що порушили митні правила, не зважаючи на попередження про внесення їх до ризикових.

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"Кожен представник бізнесу буде мати можливість перевірити свого партнера за критерієм ризиковості – бачити, коли компанія отримувала повідомлення про застосування ризиків, та незважаючи попередження вчинила порушення митних правил, чим зіпсувала свою репутацію. Інформація буде знаходитись у вільному доступі – сервіс дає можливість перевірки партнера як українським, так і зарубіжним компаніям", - говорить голова ГО "Митний контрол" Інна Біленко.