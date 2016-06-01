Маємо всі можливості запустити другий етап ProZorro - нардеп

У відповідь голова Комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук під час засідання Уряду заявив: "Перед новим роком ми прийняли законопроект про прозорі закупівлі. Дуже добре, що він почав працювати, але ми домовлялися, що проаналізуємо, як він буде працювати, і внесемо зміни. За два місяці, що пройшли, ми проаналізували ситуацію та розуміємо, що треба поміняти в законодавстві".

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Далі представник "Народного фронту звернувся до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана: "Необхідно дати доручення, щоб уряд разом із парламентом у найкоротші терміни підготував необхідні зміни до закону".

Як відомо, протягом 2016 року всі державні закупівлі мають бути переведені на систему закупівель ProZorro. Через неї будуть проходити закупівлі товарів і послуг вартістю від 200 тисяч і закупівлі робіт вартістю від 1,5 млн гривень. Запуск системи відбудеться у два етапи: з 1 квітня - для органів виконавчої влади; з 1 серпня - для інших клієнтів.