Маємо всі можливості запустити другий етап ProZorro - нардеп
Під час засідання Кабінету Міністрів сьогодні було розглянуто роботу системи закупівель ProZorro. Члени Уряду констатували наявність певних неузгодженостей щодо існуючих процедур та запропонували внести необхідні зміни до законодавства для більш ефективної роботи системи.
У відповідь голова Комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук під час засідання Уряду заявив: "Перед новим роком ми прийняли законопроект про прозорі закупівлі. Дуже добре, що він почав працювати, але ми домовлялися, що проаналізуємо, як він буде працювати, і внесемо зміни. За два місяці, що пройшли, ми проаналізували ситуацію та розуміємо, що треба поміняти в законодавстві".
Читайте такожКубів підрахував зекономлені завдяки Prozorro держкошти
Далі представник "Народного фронту звернувся до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана: "Необхідно дати доручення, щоб уряд разом із парламентом у найкоротші терміни підготував необхідні зміни до закону".
Як відомо, протягом 2016 року всі державні закупівлі мають бути переведені на систему закупівель ProZorro. Через неї будуть проходити закупівлі товарів і послуг вартістю від 200 тисяч і закупівлі робіт вартістю від 1,5 млн гривень. Запуск системи відбудеться у два етапи: з 1 квітня - для органів виконавчої влади; з 1 серпня - для інших клієнтів.