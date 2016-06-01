Держказначейство відзвітувало про зростання грошей на своєму рахунку

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 червня 2016 року склав 18,413 мільярда гривень, що на 2,168 мільярда гривень, або на 13,3% більше показника на 1 травня поточного року.

Як повідомляється на сайті Держказначейства, в порівнянні з травнем минулого року залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в травні поточного року знизився на 9,333 мільярда гривень, або на 33,6%.

Порівняно з початком року залишок коштів на рахунку Держказначейства виріс в 2 рази.

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Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 травня 2016 року склав 16,245 мільярда гривень, що на 4,804 мільярда гривень, або на 22,8%, менше показника на 1 квітня поточного року.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.