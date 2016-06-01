Україна цього року отримає $4 мільярди від МВФ та інших кредиторів – експерт

Україна цього року отримає 4 мільярди доларів кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів, вважає головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан.

"Фінансування від МВФ та інших офіційних кредиторів та коливання валютного курсу будуть залишатися ключовими факторами, що впливають на держборг в найближчі місяці, хоча у міру очікуваного збільшення дефіциту бюджету уряду, очевидно, доведеться залучати більше гривневих ОВДП", - йдеться в коментарі експерта, переданому УНІАН.

Очікуючи незначну девальвацію національної валюти - до 27 гривень/долар до кінця року, або на 6,7% від поточного рівня, експерт прогнозує, що співвідношення держборгу до ВВП залишиться на рівні близько 80% на кінець 2016 року, при цьому знизиться до 75% 2017 року.

"Фактори, які можуть призвести до прискорення зростання боргу, включають активніший випуск валютних ОВДП урядом, без зниження обсягу залучень гривневих паперів, а також збільшення потреб випуску рекапіталізаційних облігацій для держбанків або Фонду гарантування вкладів", - додала Вона.

За її словами, ці фактори ризику можуть бути нівельовано припливом коштів від приватизації, проте на даний момент, за її оцінками, доходів від приватизації у 2016-2017 роках не передбачається.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України наприкінці квітня склала 67,091 мільярда доларів, що на 2,8%, або на 1,854 мільярда доларів, що вище показника на кінець березня. У гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу на кінець квітня склала 1,690 трильйона гривень, що на 1,2%, або на 20,599 мільярда гривень, що нижче показника на кінець березня.

За оцінками Міністерства фінансів України, підписання оновленого меморандуму з МВФ за підсумками останньої місії очікується протягом місяця, а проведення ради директорів МВФ щодо українського питання, на якому фонд може схвалити наступний транш розміром 1,7 мільярда доларів, - в липні.

Рада з фінансової стабільності очікує, що відновлення співпраці з МВФ дозволить Україні отримати допомогу з інших джерел обсягом 7,2 мільярда доларів.