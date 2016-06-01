Нацбанк готовий співпрацювати з Антикорупційним бюро і вже готує запитувані документи

Про це УНІАН повідомили у прес-службі регулятора, коментуючи проведення Національним антикорупційним бюро розслідування законності рефінансування Нацбанком ряду банків на загальну суму понад 12 млрд грн у 2014-2015 роках.

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«Національний банк відкритий для співпраці з правоохоронними органами. Зараз ми отримали шість постанов суду на отримання документів та готуємо їх передачу в Національне антикорупційне бюро», - йдеться в коментарі.

При цьому у прес-службі підкреслили, що всі необхідні документи будуть надані в установленому законодавством порядку.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ взялося за розтрату Нацбанком 12 мільярдів за часів Кубіва та Гонтаревої.