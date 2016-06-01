Український суд заборонив сплачувати $3 мільярди кредиту Януковича

Російський кредит на три мільярди доларів сплачувати заборонено. Про це йдеться в ухвалі Голосіївського райсуду Києва, пише "Сила права".

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Повідомляється, що Голосіївський районний суд міста Києва 30 травня 2016 року, розглянувши заяву Ірини Веригіної до Російської Федерації про відшкодування моральної та майнової шкоди, завданої внаслідок збройної агресії РФ проти України та окупації РФ частини території Луганської області, ухвалив: "Зупинити здійснення платежів за державним зовнішнім запозиченням України перед Російською Федерацією у розмірі 3 000 000 000 доларів США та нарахованих відсотків за трастовим договором, укладеним 24 грудня 2013 року між Україною, від імені якої діяв Міністр фінансів України у відповідності до Інструкції Кабінету Міністрів України, та компанією "The Law Debenture Trust Corporation PLC".

Також прийнято рішення заборонити Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Національному банку України, Державному казначейству України, іншим органам державної влади, їх посадовим та/або службовим особам здійснювати будь-які дії, пов’язані із здійсненням платежів за державним зовнішнім запозиченням України перед Російською Федерацією у розмірі 3 000 000 000 доларів США та нарахованих відсотків за трастовим договором, укладеним 24 грудня 2013 року між Україною, від імені якої діяв Міністр фінансів України у відповідності до Інструкції Кабінету Міністрів України, та компанією The Law Debenture Trust Corporation PLC.

Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом проти України після непогашення нашою країною основної суми боргу і відсотків за кредитом на 3 млрд дол., одержаного Україною в грудні 2013 року в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем. Кредит був виданий з допомогою викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною.

Україна включила російський кредит до периметру реструктуризації держборгу, яку успішно завершила по 13 з 14 випусків облігацій у листопаді минулого року. «Російські» облігації не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. В ході переговорів російська сторона в публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж в інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеним між Україною і держателями реструктуризованих облігацій.

Україна проводила реструктуризацію держборгу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, схваленої Радою директорів МВФ у березні минулого року. У грудні МВФ визнав борг України перед Росією офіційним, оскільки з'ясувалося, що держателем цього боргу був і залишається уряд РФ. У той же час Фонд пом'якшив вимоги своєї політики кредитування країн, які мають боргові проблеми, в тому числі щодо суверенного боргу, що дозволить ряду країн, включаючи Україну, продовжити співпрацю з МВФ навіть за умови невиплати боргів, зокрема «російського» боргу.

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У зв'язку з відмовою РФ від участі в борговій операції, Кабінет міністрів України в грудні минулого року запровадив мораторій на виплату за «російським» бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді. Згодом рішенням Верховної Ради України цей мораторій був встановлений як безстроковий.

За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, наступний судовий розгляд з Росією буде складним і займе кілька років. У той же час експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для миттєвої сплати боргу, при цьому Україна не відчуватиме проблем з отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.