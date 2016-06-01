Більшість облігацій в портфелі банку "Хрещатик" мають ознаки фіктивності

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб при вибірковому аудит банку "Хрещатик" виявив, що 85% облігацій в портфелі банку не забезпечені заставою та емітовані фірмами, що мають ознаки фіктивності, повідомила прес-служба Фонду.

"У портфелі банку на продаж обліковувались облігації на загальну суму понад 2,27 мільярда гривень. При цьому майже 85% з них виявилися незабезпеченими", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Фонд зазначив, що емітенти цих цінних паперів мали всі ознаки фіктивності - відсутність основних фондів і виробничих запасів, чисельність працюючих 1-2 людини, отримані кошти від реалізації облігацій прямували на внески в статутні фонди інших підприємств. За попередньою інформацією Фонду, в 91,8% випадків компанії, що випускали облігації, виявилися пов'язаними з банком особами.

"Обставини даних справ встановлюються. Зазвичай подібні схеми з цінними паперами створюються з метою контролю грошових потоків або навіть прикриття операцій з виведення коштів банків. За результатами перевірки Фондом будуть подані заяви про вчинення правопорушень керівним складом та посадовими особами банку "Хрещатик", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України в ході досудового розслідування виявила групу підприємств, що на основі підроблених документів отримала в банку "Хрещатик" кредити на 40 мільйонів доларів.

Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в банк "Хрещатик" 5 квітня на підставі рішення Національного банку про визнання даної фінансової установи неплатоспроможним. Фонд попередньо оцінював обсяг виплат гарантованих відшкодувань вкладникам банку "Хрещатик" в 2,8 мільярда гривень.

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року та входить у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.

При введення в банк тимчасової адміністрації Київміськдержадміністрація заявила, що за фактом банкрутства банку на правах його міноритарного акціонера звернулася в правоохоронні органи та Державну фіскальну службу.

Згодом до правоохоронних органів звернувся й Національний банк, який заявив, що має відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність у банку.

З 27 травня Фонд гарантування призупинив виплати вкладникам банку "Хрещатик" для завершення повного технологічного циклу формування переліку вкладників, які мають право на відшкодування в період ліквідації банку.