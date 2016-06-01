Фонд гарантування продовжив ліквідацію трьох банків

Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація банку "Форум" подовжується на 2 роки - до 15 червня 2018 року включно, "Енергобанку" - також на 2 роки, або до 11 червня 2018 року включно, банку "Меркурій" - на 1 рік, до 11 червня 2017 року включно.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію до банку "Форум" 14 березня 2014 року, а 13 червня почав процедуру ліквідації банку. Банк "Форум" (Київ) працює на ринку України з 1994 року та входив до групи великих банків. Банк належав підконтрольної "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського компанії Yernamio Consulting Limited (Кіпр).

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Ліквідація "Енергобанку" розпочалася 15 червня 2015 року. З 13 лютого в банку працювала тимчасова адміністрація. "Енергобанк" працював на ринку України з 1991 року і входив до групи невеликих фінустанов за активами. Основним акціонером банку з пакетом у 99,7% акцій була компанія Roylance Services LLC Limited (Кіпр).

Процедура ліквідації банку "Меркурій" почалася 10 червня 2015 року. З 14 березня у банку працювала тимчасова адміністрація. Банк "Меркурій" працював на ринку України з 1992 року і входив до групи невеликих фінустанов. Його основними власниками були Любов Литвиненко та Олександр Олійник через компанії "Газко Захід", "Газко захід" та "ДБК" (35,5489% акцій банку).