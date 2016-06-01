Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,09 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 червня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2509,7590 (1 червня – 2514,1637)

100 EUR – 2804,4047 (1 червня – 2804,2982)

10 RUR – 3,7675 (1 червня – 3,8096)

Читайте такожНБУ зможе визнавати банки проблемними через невиконання вимог щодо капіталу

Як повідомляв УНІАН, 1 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,06/25,10 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,0020/28,0640 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3730/0,3740 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,0976 гривні/долар, станом на цю годину укладено 395 угод на суму 239,74 мільйона доларів.