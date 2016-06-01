Кабмін виділив 29 мільйонів на допомогу постраждалим і сім'ям загиблих на Майдані

Кабінет міністрів прийняв рішення виділити загалом близько 29 мільйонів гривень на виплату одноразової допомоги потерпілим і сім'ям загиблих в результаті подій Революції Гідності 2013-2014 років.

Рішення було прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент УНІАН. Читайте такожГПУ направила до суду обвинувальний акт щодо екс-командира львівського "Беркута" Кошти виділені з Резервного фонду Держбюджету. Як очікується, 13,8 млн грн будуть спрямовані на виплату допомоги постраждалим. Кошти отримають 167 осіб. Ще близько 15 млн грн буде виділено 107 сім'ям загиблих. Коментуючи прийняте рішення, прем'єр-міністр підкреслив, що виділення коштів - це «обов'язок уряду». «Наш святий обов'язок підтримувати таких людей», - заявив глава уряду.

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