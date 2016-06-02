Тука розповів, скільки коштуватиме бюджету МінАТО

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.

"Заробітна плата - 7,423 млн, нарахування на з/п - 1,633 млн., оплата послуг зв'язку - 0,118 млн, теплопостачання - 0,170 млн", - йдеться в повідомленні.

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За його словами, кошти на діяльність Міністерства ще не виділені, однак він попросив надати довідку про зведеня".

"Як бачите, на 105 осіб "хотілки" дуже-дуже помірні. Наприклад, на відрядження передбачено 125 500 грн, тобто 10 000 грн в місяць.

Не уявляю собі, на які відрядження вистачить таких "хотілок", адже міністерство працює з багатьма міжнародними організаціями", - зазначив Тука.