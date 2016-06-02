Мінфін оптимістично оцінює шанси України отримати третій транш МВФ у липні - міністр

Міністерство фінансів України оптимістично оцінює шанси України отримати в липні третій транш кредиту обсягом 1,7 мільярда доларів від ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду за програмою EFF, затвердженою в березні 2015 року.

Про це сказав міністр Олександр Данилюк в ефірі "24 каналу".

"Ми дуже оптимістичні в тому, що рішення буде позитивним. Місія (МВФ - УНІАН) поїхала, отримавши відповіді на всі питання. У нас був конструктивний діалог, а це найскладніше в цьому процесі. Все інше - це технічні моменти", - сказав він.

Він зазначив, що "технічні моменти" - це прийняття необхідних законопроектів, які вже перебувають у Раді і чекають голосування. "Після цього Рада директорів (МВФ - УНІАН) в липні збереться і, я впевнений, прийме позитивне рішення", - підкреслив Данилюк.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 мільярдів доларів. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 мільярда доларів, – 4 серпня 2015 року.

На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Ряд експертів очікують, що за підсумками засідання Ради директорів Фонду Україна отримає третій транш кредиту, проте він може стати єдиним для нашої країни траншем МВФ поточного року.