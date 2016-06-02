Суд в Лондоні по кредиту Януковича може розтягнутися на 2 роки – міністр фінансів

Судовий процес у Високому суді Лондона за позовом Російської Федерації проти України після непогашення нашою країною основної суми боргу і відсотків по кредиту на 3 мільярди доларів, отриманого в грудні 2013 року в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем, може зайняти до двох років.

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ефірі "24 каналу".

За словами міністра, для ведення цієї справи Україна найняла міжнародних адвокатів, в основному британських юристів.

"Там можливі різні варіанти подій. Якщо процес піде до самого кінця, це може зайняти до двох років", - сказав Данилюк.

Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом проти України в лютому цього року. Кредит було видано за допомогою викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною.

Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила по 13 з 14 випусків облігацій в листопаді минулого року. "Російські" облігації не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. В ході переговорів російська сторона в публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеними між Україною та власниками реструктуризованих облігацій.

Україна проводила реструктуризацію держборгу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, схваленої Радою директорів МВФ у березні минулого року. У грудні МВФ визнав борг України перед Росією офіційним, оскільки з'ясувалося, що власником цього боргу було і залишається уряд РФ. У той же час Фонд пом'якшив вимоги своєї політики кредитування країн, що мають боргові проблеми, в тому числі по суверенному боргу, що дозволить ряду країн, включаючи Україну, продовжити співпрацю з МВФ навіть за умови невиплати боргів, зокрема "російського" боргу.

У зв'язку з відмовою РФ від участі в боргову операції, Кабінет міністрів України в грудні минулого року ввів мораторій на виплату за "російським" бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді. Згодом рішенням Верховної Ради України цей мораторій був встановлений як безстроковий.

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За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, майбутній судовий розгляд з Росією буде складним і займе кілька років. Разом з тим експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для миттєвої сплати боргу, при цьому Україна не буде відчувати проблем з отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.

Україна 27 травня подала до Високого суду Англії заперечення проти позову компанії The Law Debenture Trust Corporation PLC, що представляє інтереси РФ, називаючи договір про запозичення недійсним, оскільки у період отримання кредиту Україна не мала необхідної дієздатності, порушувала встановлені у той час межі запозичень, а також угода була укладена під тиском, здійснюваним з боку Росії на Україну протягом всього 2013 року з метою не допустити укладання Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

Міністр фінансів назвав заперечення проти позову РФ одним з елементів більш масштабної юридичної стратегії, спрямованої на залучення Росії до відповідальності за агресію та інші протиправні дії щодо нашої країни, включаючи незаконну окупацію Кримського півострова.