В уряді ще раз заявили - МВФ не вимагає підвищення пенсійного віку в Україні

Проект меморандуму з ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом, який найближчим часом має бути підписаний і відправлений на вивчення Раді директорів фонду, не містить вимог щодо обов'язкового підвищення пенсійного віку в Україні.

Про це сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк в ефірі "24 каналу".

"У проекті угоди (меморандуму – УНІАН) з вимог МВФ (про підвищення пенсійного віку – УНІАН) немає. МВФ просить, щоб ми провели збалансовану пенсійну реформу. І це те, що ми самі повинні зробити. Поки не йдеться про підвищення пенсійного віку в Україні не йде", – сказав Данилюк.

Разом з тим, він підкреслив, що нинішній стан справ у формуванні Пенсійного фонду та його бюджету має бути змінено.

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"Нам потрібно проводити пенсійну реформу. Неприпустимо, що у нас Пенсійний фонд не збалансований. Ми його дотуємо. Чим? Грошима платників податків. Ми самі себе обманюємо і ведемо країну до банкрутства. Що потрібно зробити? Зробити реформу, яка дозволить отримувати стабільну нормальну пенсію", – підкреслив міністр.

Раніше в Міністерстві соціальної політики України також зазначали, що МВФ не вимагає обов'язкового підвищення пенсійного віку, проте наполягає на впровадженні механізмів подолання дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на даний момент складає близько 140-145 мільярдів гривень і покривається дотацією з держбюджету.