У Мінфіні повідомили, що бюджет-2016 можуть переглянути вже в липні

Міністерство фінансів України допускає, що вже в липні буде здійснено перегляд державного бюджету на 2016 рік з урахуванням показників, досягнутих Україною в першому півріччі 2016 року.

Про це в ефірі "24 каналу" повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Так, звичайно, бюджет на 2016 рік буде переглянуто", - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в ніч на 25 грудня 2015 року прийняла держбюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і доходами 595 мільярдів гривень, що трохи нижче закладеного спочатку показника в 601 мільярд гривень. Бюджет перераховувався кілька разів – з урахуванням прийнятих напередодні змін до податкового законодавства.

За даними Мінфіну, зведений бюджет України у першому кварталі 2016 року виконано з профіцитом 3,432 мільярда гривень, що в 4 рази менше профіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 14,236 мільярда гривень.