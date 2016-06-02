НБУ хоче спростити процедуру пприєднання банків

Національний банк підтримує процес консолідації банківського сектора, для чого пропонує внести зміни до прийнятого в грудні 2014 року Закон України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків" і продовжити його дію до 1 січня 2018 року.

Як повідомляється на сторінці регулятора в соцмережі Facebook, для спрощення процедури приєднання банків потрібно скоротити процеси в рамках відносин з регуляторами. Зокрема, попереднє інформування НБУ про рішення про приєднання повинне займати 5-10 днів, отримання погодження від НБУ - 2 дні, отримання попереднього висновку Антимонопольного комітету України - 2 дні, реєстраційні дії Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача свідоцтва - 3 дні, узгодження НБУ змін до статуту банку-правонаступника, а також державна реєстрація - 3 дні, реєстрація в ДКЦПФР звіту про результати розміщення (обміну) акцій - 3 дні.

Крім того, Нацбанк запропонував спростити корпоративні процедури банків, в тому числі скоротити строк повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів з 30 до 5 днів, а необхідну кількість голосів для прийняття рішення про реорганізацію – до 50% + 1 голос. При цьому НБУ пропонує встановити, що обов'язковий викуп акцій банку при реорганізації не потрібно.

Регулятор нагадав, що ця законодавча ініціатива також передбачає можливість відкликання банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи, щоб банк міг реорганізуватися в компанію і продовжити займатися фінансовою діяльністю, крім банківської, або просто працювати як юридична особа, змінивши тип діяльності.

При цьому Нацбанк зазначив, що для відкликання банківської ліцензії без ліквідації банк повинен попередньо виконати свої зобов'язання перед вкладниками та іншими кредиторами.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ зобов'язав невеликі банки прискорити приведення мінімального капіталу у відповідність з вимогами законодавства, або до рівня не менш як 500 мільйонів гривень.

Зокрема, банки повинні довести статутний і регулятивний капітал до мінімального розміру 120 мільйонів гривень до 17 червня 2016 року, 200 мільйонів гривень – до 11 липня 2017 року, 300 мільйонів гривень – до 11 липня 2018 року, 400 мільйонів гривень – до 11 липня 2019 року, 450 мільйонів гривень – до 11 липня 2020 року, 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.

За оцінками банкірів, виконання вимог НБУ може стати непідйомним завданням для ряду невеликих фінансових установ, у зв'язку з чим процеси злиття і ліквідації на банківському ринку прискоряться.