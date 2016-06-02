Якщо Насіров на впорається з реформою Фіскальної служби, то постане питання про його звільнення - глава Мінфіну

Міністр фінансів Олександр Данилюк поки не розглядає питання про звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це Данилюк повідомив у ефірі "24 каналу".

Він зазначив, що протягом 10 днів озвучить параметри, які має виконувати глава ДФС. Якщо ці параметри не будуть виконуватися, міністр буде ставити питання про відповідність Насірова посади.

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"Ключове, що я буду вимагати від Насирова, це міняти ДФС. У мене є чіткий план, як його реформувати. Я найближчим часом направлю чіткий план дій, які я очікую від Романа Насирова. Вони будуть стосуватися реформування ДФС, виконання ключових показників, що є нормальною практикою в усіх країнах. Я хочу поставити чіткі параметри, і я розраховую, що він як керівник буде це виконувати і реформувати ДФС. Якщо цього не буде зроблено, у мене будуть всі підстави для того, щоб поставити питання про його відповідність посаді", - сказав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України називає реформу Державної фіскальної служби, яка об'єднує податкову і митну служби, своїм пріоритетом і обіцяє вже найближчими місяцями оприлюднити результати низки антикорупційних кроків, зроблених в рамках боротьби з корупцією в органах влади.