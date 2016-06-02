Данилюк обіцяє показати депутатам Бюджетну резолюцію на 2017 рік 8 червня

Міністерство фінансів України планує 8 червня направити до Верховної Ради проект Бюджетної резолюції на 2017 рік, повідомив в ефірі «24 каналу» міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Читайте такожУ Мінфіні повідомили, що бюджет-2016 можуть переглянути вже в липні

«Бюджетна резолюція обговорювалася ще в квітні, але потім відкликали документ. І тепер виникає питання про те, як швидко ми повинні її прийняти. Бюджетну резолюцію ми направимо до парламенту 8 червня - через тиждень. Вона вже відпрацьована, йде узгодження в Мінекономіки і Міністерством юстиції», - сказав міністр.

У той же час Данилюк нагадав, що сам факт прийняття резолюції не буде відображатися на бюджетному процесі, оскільки бюджет на 2017 рік можна приймати і без заздалегідь затвердженої резолюції.

Раніше міністр фінансів відзначав необхідність переходу до трирічного бюджетного планування, що включає визначення ключових сфер державного фінансування і демонстрації державних витрат в режимі реального часу в максимально прозорій формі.