ЄС з наступного року може почати доплати українським чиновникам

Європейський Союз може запустити фонд доплати українським державним службовцям 2017 року, повідомила директор департаменту координації міжнародної допомоги Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олена Трегуб на своїй сторінці в Facebook.

"Хочеться плакати, коли згадую, що саме з цього місяця повинен був включитися девяностомиллионный фонд доплати зарплат реформаторам на держслужбі з фондів ЄС, який при уряді Яценюка вирішили перенаправити на інші проекти. Зараз говорять про перенесення фінансування на 2017 рік", - написала вона.

Також Трегуб зазначила, що затримка фінансування викликає відтік професійних кадрів з державної служби.

"Половина молодих талановитих кадрів з моєї команди департаменту координації допомоги вже розбіглися по закордонах у зв'язку з відсутністю фінансування", - зазначила директор департаменту.

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Як повідомляв УНІАН, закон про реформу держслужби був підписаний Президентом України Петром Порошенко на початку січня і набув чинності з 1 травня 2016 року.

Прийняття даного закону, проект якого був підготовлений Кабінетом міністрів України та погоджений з Європейським Союзом, дозволило уряду вести переговори з Єврокомісією про створення спеціального фонду для фінансування додаткових виплат українським чиновникам.

Закон про держслужбу передбачає, зокрема, що на всі посади держслужбовців, які не є політичними, кандидатури будуть визначатися виключно на конкурсній основі. При цьому держслужбовцями будуть вважатися державні секретарі та працівників їх апарату, а міністри та їх заступники – політичними посадами.