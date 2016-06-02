Трагедія на Грибовицькому звалищі: Львів отримає 40 мільйонів євро кредиту на боротьбу із наслідками

Європейський інвестиційний банк надасть Львову 10 млн євро на будівництво сміттєпереробного заводу. Ще 30 млн євро кредиту місто отримає для рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Про це 2 червня заявила заступник голови міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Ірина Маруняк, повідомляє Zahid.net.

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«На сьогодні є домовленість із Європейським інвестиційним банком щодо укладення угоди про виділення коштів Львову для рекультивації Грибовицького сміттєзвалища та облаштування нового сміттєпереробного заводу. Міський голова Андрій Садовий зараз веде перемовини з урядом щодо того, щоб ця угода була підписана. Йде мова про виділення 40 млн євро. Із них 30 млн євро мають піти на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища, а 10 млн – на облаштування нового сміттєпереробного заводу», – сказала Ірина Маруняк.

Вона уточнила, що цей кредит банк надасть на 25 років під 1,5% річних. Після того, як угоду з Європейським інвестиційним банком підпишуть, міськрада вибере ділянку під будівництво сміттєпереробного заводу. Зараз під його спорудження розглядають три земельні ділянки.

За словами Ірини Маруняк, після катастрофи у Грибовичах сміття зі Львова тимчасово вивозять на кілька сміттєзвалищ у області. «Є чіткі домовленості з приватними структурами, які вивозять сміття, із власниками сміттєзвалищ, з мерами міст, це питання також обговорювалося на рівні області про те, що сміття будуть приймати. І сміття будуть приймати стільки, скільки це буде потрібно», – уточнила Ірина Маруняк.

Вона також нагадала, що з міського бюджету виділили 13,7 млн грн на те, щоб закупити паливо, облаштувати після катастрофи на Грибовицькому сміттєзвалищі огорожу та гідранти.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників та працівник львівського комунального підприємства "Збиранка".

Трьох рятувальників знайшли мертвими.