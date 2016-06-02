Рада переспрямувала підконтрольному Донбасу 4 мільярди з рахунків окупованих територій

Верховна Рада України ухвалила закон про переспрямування в обласні бюджети Донецької та Луганської областей більш як 4 млрд грн, які нагромадилися в Державній казначейській службі на рахунках бюджетів місцевих органів влади на непідконтрольних територіях.

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За ухвалення відповідного Закону «Про внесення зміни до підпункту 4 пункту 24 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (щодо перерозподілу залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження)» проголосувало 256 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Член Комітету ВР з питань бюджету Іван Куліченко, доповідаючи щодо законопроекту №4623, повідомив, що це вже третя спроба парламентаріїв спрямувати до бюджетів східних областей кошти, нагромаджені на рахунках населених пунктів на непідконтрольній території станом на 1 січня 2016 року. Він зазначив, що до другого читання було враховано кілька поправок. Зокрема, передбачено, що відповідні бюджети, кошти яких будуть переспрямовані в обласний бюджет, отримають компенсацію з держбюджету після повернення під контроль України. «Водночас, не враховані поправки про розширення цільового призначення коштів, оскільки вони не відповідають меті законопроекту. Тобто погашення заборгованості підприємств з окупованих територій за електроенергію», - сказав Куліченко.

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Народний депутат Юрій Левченко під час обговорення відзначив, що законопроект передбачає використовувати частину цих коштів для погашення кредиту Донецької міської ради, який був узятий в 2010 році в державному «Укрексімбанку». «У мене є логічне запитання, чому погашається лише кредит в «Укрексімбанку», що це за вибірковість?» - сказав Левченко. Депутат запропонував виключити дану норму із законопроекту, але його поправка не була підтримана залом.

Як відзначається в пояснювальній записці, станом на 1 вересня 2015 року кошти місцевих бюджетів населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, на рахунках у Державному казначействі становили по Донецькій області 2,4 млрд грн, по Луганській області - 886 млн грн. Ці кошти не можуть бути використані в тих населених пунктах, які тимчасово не підконтрольні українській владі. При цьому кошти на рахунки продовжують надходити. Так, станом на 1 січня 2016 року по Донецькій області їх сума становила 2,8 млрд грн, а в даний час досягла 3,2 млрд грн.

У зв'язку з цим даний законопроект передбачає переспрямування всіх коштів із бюджетів непідконтрольних населених пунктів, які акумульовані на рахунках у Держказначействі станом на 1 січня 2016 року, до загального фонду обласних бюджетів Донецької і Луганської областей. Використовувати ці кошти пропонується для відновлення інфраструктури та ліквідації інших наслідків проведення антитерористичної операції на підконтрольній Україні території Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 квітня прийняла в першому читанні законопроект, який дозволяє переспрямовувати до спеціального фонду державного бюджету кошти, що залишилися на рахунках місцевих бюджетів населених пунктів на підконтрольній Україні частині територій Донецької та Луганської областей. Кошти з цього спецфонду, як відзначається у пояснювальній записці, будуть спрямовуватися урядом у вигляді субвенції відповідним обласним бюджетам Донецької та Луганської областей на відновлення об'єктів соціальної та транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності.