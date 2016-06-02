Європейський центробанк знову зберіг відсоткову ставку на рекордно низькому рівні

Рада правління Європейського центрального банку (ЄЦБ) на засіданні, яке відбулося у четвер, 2 червня, зберегла базову відсоткову ставку на рекордно низькому рівні 0%, йдеться в повідомленні ЄЦБ.

Ставка за депозитами також залишилася на рівні "мінус" 0,4%, маржинальна ставка — 0,25%.

Читайте такожЄвропейський центробанк не виключає введення від'ємних відсоткових ставокЩо стосується нестандартних заходів грошово-кредитної політики, то 8 червня ЄЦБ почне скупку облігацій в рамках програми CSPP. Крім того, починаючи з 22 червня, він проведе першу операцію своєї нової серії цільових довгострокових кроків з рефінансування.

Як повідомляв УНІАН, Європейський центральний банк 10 березня 2016 року вперше в історії зони євро оголосив про зниження базової відсоткової ставки до 0% для стимулювання економіки регіону, відновлення зростання якої гальмує.

У квітні 2016 року Європейський центральний банк також залишив базову відсоткову ставку на нульовому рівні, зберіг ставку за депозитами на позначці "мінус" 0,4% річних, ставку за маржинальними кредитами — 0,25% річних.