Парламент запровадив інститут приватних судових виконавців

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 239 народних депутатів із 380, зареєстрованих у сесійній залі.

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Згідно з текстом законопроекту до другого читання, Законом встановлюється, що примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) покладається на органи Державної виконавчої служби та у визначених Законом України "Про виконавче провадження" випадках – на приватних виконавців.

Визначається, що систему органів примусового виконання рішень становлять: Міністерство юстиції України та органи Державної виконавчої служби, утворені міністерством в установленому законодавством порядку.

Відповідно до закону, державними виконавцями є керівники органів Державної виконавчої служби, їхні заступники, головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці органів Державної виконавчої служби.

Державні виконавці, керівники та спеціалісти органів Державної виконавчої служби є державними службовцями. Державним виконавцем може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою і здатний за своїми особистими і діловими якостями здійснювати повноваження державного виконавця.

Фінансове та матеріальне забезпечення діяльності працівників органів Державної виконавчої служби та фінансування витрат на проведення і організацію виконавчих дій здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів виконавчого провадження, порядок формування яких встановлюється Законом України "Про виконавче провадження".

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Чисельність працівників органів Державної виконавчої служби, порядок та норми матеріального забезпечення їхньої діяльності встановлюються Кабінетом міністрів України.

Водночас Міністерство юстиції забезпечує підготовку приватних виконавців та підвищення їхньої кваліфікації; видає посвідчення приватного виконавця; формує Єдиний реєстр приватних виконавців України, визначає порядок його ведення.

Приватним виконавцем може бути громадянин України, який досяг 25 років, має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання відповідного диплома не менше 2 років та склав кваліфікаційний іспит. Приватний виконавець є суб'єктом незалежної професійної діяльності.

Приватним виконавцем не може бути, зокрема, особа, яка вчинила корупційне правопорушення або порушення, пов'язане з корупцією, – протягом 3 років з дня вчинення; звільнена з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності, – протягом 3 років з дня звільнення.

Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця, та вирішення питання щодо надання права на здійснення діяльності приватного виконавця при Міністерстві юстиції утворюється Кваліфікаційна комісія приватних виконавців. Її головою є міністр юстиції України або його заступник.

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Комісія, зокрема, проводить кваліфікаційні іспити та затверджує їх результати; приймає рішення про видачу посвідчення приватного виконавця.

Особа, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до подання заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту зобов'язана пройти навчання і стажування приватного виконавця.

За вчинення виконавчих дій приватному виконавцю сплачується винагорода, яка складається з основної та додаткової.

Контроль за діяльністю приватного виконавця здійснюється Міністерством юстиції України шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

Законом визначається, що виконавчим округом є територія Автономної Республіки Крим, області, міст Києва чи Севастополя.

Фізичні або юридичні особи мають право вільного вибору приватного виконавця з числа тих, відомості про яких внесено до Єдиного реєстру приватних виконавців України, з урахуванням місця виконання рішення, визначеного Законом України "Про виконавче провадження".

Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 7 цього розділу цього Закону, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 8 жовтня 2015 року ухвалила в першому читанні проект закону «Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів», внесений президентом України (реєстраційний номер 2506а).

Прийняття закону є вимогою Міжнародного валютного фонду і дасть змогу поліпшити позицію України в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business.