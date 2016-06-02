Уряд Росії визнав: грошей на індексацію пенсій немає

Російський бюджет зараз не має в своєму розпорядженні грошей для повторної індексації пенсій в 2016 році, заявив ТАСС заступник глави Мінекономрозвитку Олег Фомічов.

"Обговорювалася, але Дмитро Анатолійович (Медведєв - прим. ред.) з цього приводу вже все більш-менш сказав. На сьогоднішній день в бюджеті грошей на це немає", - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи обговорювалася друга індексація пенсій.

Читайте такожКупівельна активність росіян досягла історичного мінімуму"Буде зрозуміло, коли буде зрозуміло, наскільки прибуткова частина бюджету збирається", - додав Фомічов.

Раніше в інтернеті з'явився відеоролик, знятий напередодні в окупованому Криму під час короткого спілкування Медведєва з жителями півострова.

Кримчани поскаржилися прем'єру на те, що у них низькі пенсії, а індексація в 4%, за їхніми словами, неправильно розраховується. Медведєв визнав, що грошей в бюджеті на індексацію пенсійних виплат немає, і пообіцяв вирішувати цю проблему по мірі появи додаткових коштів.

У той же час, російський президент Володимир Путін заявив, що уряд націлений на виконання всіх соціальних зобов'язань перед своїми громадянами. "Завжди можна або з контексту як такого взяти якусь фразу, або взяти із загальної розмови; за словами все може збігатися, але по духу сенс може якось інакше виглядати", — зазначив Путін.