Заступник голови МВФ Ліптон може відвідати Київ

Заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон може відвідати Україну і взяти участь у щорічних зборах країн-учасниць Міжнародного валютного фонду і Світового банку, які пройдуть у Києві 3-5 червня.

Читайте такожМінфін оптимістично оцінює шанси України отримати третій транш МВФ у липні - міністр

Про це в ході брифінгу у Вашингтоні повідомив заступник голови Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Вільям Мюррей.

Він нагадав, що збори є регулярним заходом двох світових фінансових організацій, і передбачають присутність перших осіб керівництва Фонду і Світового банку. Разом з тим, місце проведення зборів - у даному випадку Україна - не буде єдиною темою порядку денного.

«Україна, безперечно, опиниться в центрі уваги делегацій, тим більше, що Україна зараз переживає великі економічні виклики. Разом з тим, збори будуть присвячені багатьом темам, не лише ситуації в Україні», - сказав Мюррей.

Читайте такожРада директорів МВФ у липні розгляне питання виділення Україні третього траншу кредиту - заява місії

Як повідомляв УНІАН, 10 березня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки наради країн - членів Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Захід пройде в Україні вперше. Його метою стане посилення координації між країнами - учасницями МВФ і Світового банку з ключових питань.

Збори країн - учасниць МВФ і Світового банку мали пройти в Києві у 2014 році, однак були перенесені на 2016 рік. У 2015 році такі збори проходили в Лімі (Перу). Організаційний комітет з проведення зборів очолює голова Національного банку України Валерія Гонтарева.