Депутати скасували оподаткування пенсій нижче 10 740 гривень

Верховна Рада ухвалила закон про підвищення рівня оподатковуваних пенсій до 10 740 грн із 4 350 грн і встановила ставку оподаткування у 18% від суми перевищення 10 прожиткових мінімумів, при цьому залишивши обмеження виплат працюючим пенсіонерам у розмірі 85% від пенсії вищої за 1611 грн.

За ухвалення відповідного Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій» проголосували 274 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна повідомила, доповідаючи щодо законопроекту №4542, що документ передбачає скасування оподаткування пенсій, які в три рази перевищують мінімальну зарплату. «Звільняємо від оподаткування пенсії працюючих і непрацюючих пенсіонерів повністю, але вносимо соціальну справедливість. Пенсії, які перевищують 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, а це 10 740 грн, обкладатимуться податком за ставкою 80%», - сказала Южаніна.

Однак при голосуванні за поправку про те, щоб оподатковувати пенсії вищі за 10 740 грн податком за ставкою 80% від суми перевищення 10 прожиткових мінімумів у залі не вистачило голосів. Замість цього, парламентарії прийняли поправку, яка передбачає перевищення обкладати за ставкою 18%.

Водночас, Южаніна відзначила, що скасовувати обмеження пенсій працюючим пенсіонерам, які отримують 85% суми виплати, не можна через збільшення дефіциту Пенсійного фонду на 2,4 млрд грн. «Тільки при прийнятті бюджету на наступний рік ми можемо розглянути питання про застосування понижуючого коефіцієнта до пенсій, які будуть виплачуватися вже з 1 січня 2017 року», - сказала Южаніна. Депутат зазначила, що понижуючий коефіцієнт застосовується до пенсій працюючих пенсіонерів, які перевищують 1611 грн.

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Як відзначається в пояснювальній записці до законопроекту, його ухвалення зменшить надходження до бюджету на 800 млн грн у 2016 році. Разом з тим, автори законопроекту зазначають, що надходження до бюджету за рахунок податку на доходи фізичних осіб зросли через зниження єдиного соціального внеску в поточному році й можуть компенсувати відсутність надходжень від оподаткування пенсій. «Надходження податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету за I квартал 2016 року зросли порівняно з I кварталом 2015 року на 45,3%, при врахованих у бюджеті темпах зростання 37,9%, що дало додатковий ресурс в обсягу 1,2 млрд грн», - зазначається в пояснювальній записці.

Народний депутат Юрій Шухевич відзначив, що його законопроект, на відміну від урядового, передбачає також скасування обмежень у виплаті пенсій працюючим пенсіонерам. Нагадаємо, сьогодні працюючі пенсіонери отримують лише 85% пенсійної виплати. «Наш комітет, профільний, проголосував на підтримку мого законопроекту, але під тиском уряду комітет переголосував і дав позитивний висновок за урядовим документом», - сказав Шухевич.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2014 року в Україні обкладаються податком на доходи громадян пенсії, які в три рази перевищують мінімальну зарплату. Станом на 1 січня 2016 року ця сума становила 4134 грн, а з 1 травня - 4350 грн. Якщо пенсія людини перевищує цю суму, вона зобов'язана сплатити податок 15% від різниці між розміром пенсії й трьома мінімальними зарплатами.