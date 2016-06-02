На міжбанку дешевшають долар і євро
Гривня зміцнилася до 25,04 за долар і 27,94 за євро.
У четвер, 2 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 25,00/25,04 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 27,9020/27,9440 грн/євро, щодо російського рублю – на рівні 0,3700/0,3710 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,0512 грн/дол., на цю годину укладено 516 угод на суму 466,08 млн дол.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 3 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2505.1207 (2 червня – 2509.7590)
100 EUR – 2802.7290 (2 червня – 2804.4047)
10 RUR – 3.7530 (2 червня – 3.7675)