У Великобританії представили дизайн пластикової банкноти з Черчіллем (фото)

Нова купюра буде пластиковою, на зразок банкнот, які використовуються в Австралії, Канаді, Брунеї та ще низці країн. Як заявляють в банку, це допоможе боротися з фальшивомонетниками і продовжить термін використання кожної купюри до 5 років, передає Бі-бі-сі.

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Говорячи про мінуси пластикових купюр, у банку визнали, що нові купюри спочатку, швидше за все, будуть злипатися в гаманці.

Нова купюра присвячена знаменитому британському прем'єру Вінстону Черчиллю і його промові в Палаті громад британського парламенту, виголошеній 7 травня 1940 року. Поруч з портретом Черчілля на купюрі розміщується уривок промови - "Мені нічого запропонувати (британцям) крім крові, тяжкої праці, сліз і поту".

Мова, також відома під назвою "Кров, піт і сльози", була першою промовою Черчілля у якості прем'єр-міністра після вступу Великобританії в Другу світову війну. На задньому плані зображено годинник Біг Бен, стрілки якого показують три години - приблизно в цей час була виголошена промова.

Докладно розглянути купюру і дізнатися більше про її символіку можна на спеціальному сайті.

За пластиковою "п'ятіркою" послідують купюри номіналом 10 і 20 фунтів. На "двадцятці" буде зображений британський художник Джозеф Вільям Тернер, її випуск почнеться в 2020 році. На купюрі номіналом в 10 фунтів, яку введуть в обіг в 2017 році, буде зображена письменниця Джейн Остін.

Нова купюра номіналом 5 фунтів буде запущена в обіг 13 вересня. Як відзначають експерти для того, щоб пристосувати під нові гроші банкомати та каси, власникам банків і магазинів доведеться витратити близько 200 млн фунтів (майже $290 млн).