НБУ надав правоохоронцям дані про злочинну діяльність у банку "Михайлівський"

Національний банк України направив правоохоронним органам листа про діяльність банку «Михайлівський», що може свідчити про наявність у діях керівництва фінустанови ознак організованої злочинності.

Як повідомляється на сайті НБУ, 20 травня в банку не працював програмний комплекс «Операційний день банку Б2», в результаті чого банк своєчасно не надав регулятору статистичну звітність і не проводив платежі клієнтів.

Водночас, коли куратор НБУ отримав доступ до інформації після закінчення операційного дня, він виявив значну кількість операцій, заведених у систему в офлайн-режимі, з переведення вкладів фізосіб з пов'язаною з банком фінансовою компанією, що збільшило навантаження на Фонд гарантування вкладів фізосіб на 1,1 млрд грн. При цьому регулятор зазначив, що всі ці вклади були максимально наближеними до гарантованої фондом суми 200 тис. грн.

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Також Нацбанк повідомив, що 19 травня банк "Михайлівський" переуступив вимоги за кредитами фізосіб обсягом майже 700 млн грн фінансовій компанії за низькою ціною, що дає підстави в рамках законодавства вважати ці угоди нікчемними. Нацбанк наголосив, що, як раніше повідомляв Фонд гарантування вкладів фізосіб, банк «Михайлівський» залишається єдиним дійсним кредитором за укладеними раніше договорами.

Крім того, як повідомив НБУ, 19 травня кредитний комітет банку, всупереч обмеженням регулятора і без доведення до відома куратора, прийняв низку рішень, які дали змогу звільнити забезпечення за кредитами пов'язаних з банком осіб заставною вартістю понад 2 млрд грн. За інформацією НБУ, Фонд гарантування на даний момент працює над визнанням цих операцій нікчемними.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняте рішення про віднесення банку «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних через проведені банком сумнівні операції з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері. За інформацією НБУ, банк був проблемним з 23 грудня 2015 року і вів роботу з НБУ щодо врегулювання ситуації.

У день введення в банк тимчасової адміністрації його ключовий власник Віктор Поліщук, якому також належить мережа магазинів побутової техніки «Ельдорадо», заявив, що кілька днів тому продав свою частку групі фізосіб.

У відповідь на цю заяву Нацбанк заявив, що не погоджував придбання істотної участі в банку «Михайлівський» іншим фізичним особам, оскільки зазначені особи не зверталися до регулятора за відповідним узгодженням.

Згідно з оновленими даними на сайті НБУ про структуру власності банку «Михайлівський» на 19 травня, його власниками є громадяни України Ігор Дорошенко, Віктор Єрасов, Василь Шастун, Віталій Шастун, Володимир Бакуменко, Сергій Богуцький, Олександр Денисов, Володимир Закалюжний, Віталіна Ковинська, Віталій Редько, Тетяна Тимченко та Іван Чабан. При цьому ніхто із зазначених осіб не володіє часткою банку понад 10%.

Екс-голова правління банку Ігор Дорошенко з 23 травня зайняв пост головного виконавчого директора кіпрського холдингу PT Platinum Public Ltd, що володіє «Платинум Банком».