Україна і США підписали угоду про кредитні гарантії на $1 мільярд

Уряд України сьогодні, 3 червня, підписав угоду з урядом США про надання нашій країні кредитних гарантій обсягом 1 млрд дол. у рамках домовленостей між вищим керівництвом обох країн.

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Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів України, від імені українського уряду угоду підписав міністр фінансів Олександр Данилюк, від імені американського уряду - посол США Джеффрі Пайєтт і уповноважений представник місії USAID Джоель Сандефур.

Мінфін нагадав, що гарантійна угода є частиною дво- і багатосторонньої економічної підтримки України, що включає чотирирічну програму Міжнародного валютного фонду, і відображає підтримку економічних реформ українського уряду.

Угода повинна підтримати програми економічних реформ в Україні, яку підтримує МВФ, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та інші члени міжнародного співтовариства, а також забезпечити подальший доступ України до ринків капіталу.

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Кошти у розмірі 1 млрд дол., які будуть залучені в результаті випуску облігацій під кредитні гарантії США, надійдуть до загального фонду державного бюджету і будуть використані на соціальну підтримку найбільш вразливих верств населення, в тому числі в результаті підвищення тарифів на газ.

«Від імені уряду і народу України я хочу щиро подякувати США за постійну незмінну підтримку. Ця угода про надання кредитних гарантій є важливою для підтримки економічних реформ та соціального захисту вразливих українців», - наводяться в повідомленні слова Данилюка.

Мінфін нагадав, що дана угода є вже третьою кредитною гарантією від уряду США, і дві попередні дозволили нашій країні залучити на зовнішніх ринках 2 млрд дол. у 2014 і 2015 роках за рекордно низькими ставками.

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Також Мінфін повідомив, що гарантії надаються з випуску єврооблігацій на суму 1 млрд дол. на міжнародних ринках капіталу терміном обігу 5 років з погашенням в 2021 році, а процентна ставка прогнозується не вище 2% річних.

Як повідомляв УНІАН, раніше посол США в Україні Джеффрі Пайєтт заявляв, що підписання угоди про надання Україні кредитних гарантій на 1 млрд дол. залежить від переговорів з Міжнародним валютним фондом і позиції Верховної Ради України.

Пайєтт зазначив, що ключовою віхою буде завершення переговорів між Україною та МВФ про виділення чергового траншу допомоги фонду і потім зобов'язання Ради і надалі робити жорсткі кроки, які будуть необхідні для закріплення успіху, і закласти основу для того, що повинно стати довгостроковою траєкторією економічного зростання в країні.