Порошенко очікує на якнайшвидше підписання Меморандуму з МВФ

Президент України Петро Порошенко очікує на якнайшвидше підписання Меморандуму з ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом слідом за наданням нашій країні 1 млрд дол. фінансових гарантій від уряду США, домовленість про які закріплена в Угоді між урядом України та США, підписаній у Києві сьогодні, 3 червня.

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Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

«Глава держави висловив упевненість, що слідом за підписанням Угоди про надання нашій країні фінансових гарантій на 1 млрд дол. відбудеться підписання документа про нашу співпрацю з МВФ (Меморандуму про другий перегляд програми реформ, затвердженої Фондом - УНІАН) та іншими фінансовими організаціями. Це сприятиме економічному зростанню України», - йдеться у повідомленні прес-служби.

Як підкреслили в Адміністрації президента, Порошенко подякував уряду США за підтримку. «За допомогою світової коаліції на підтримку України ми відбудуємо нашу країну, - цитує прес-служба Порошенка. - Сьогоднішня домовленість - це і є загальний фронт протидії зовнішній агресії проти України з боку Росії. Там (у Росії - УНІАН) не хочуть, там навіть бояться нашого успіху».

Присутній на церемонії підписання угоди посол США в Україні Джеффрі Пайєтт підкреслив, що документ - це важливий крок на шляху стабільності та економічного зростання, додатковий стимул реформ і імпульс до подальшої реалізації програми МВФ.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсягу 5 млрд дол. Україна одержала 13 березня, другий - на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом з тим, власне меморандум, що передбачає подальші зобов'язання сторін, наразі не підписаний.

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Надання Україні фінгарантій від уряду США в обсязі 1 млрд дол. є частиною дво- і багатосторонньої економічної підтримки України, що включає чотирирічну програму Міжнародного валютного фонду і відображає підтримку економічних реформ українського уряду. Угода покликана підтримати програми економічних реформ в Україні, яку підтримує МВФ, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та інші члени міжнародного співтовариства, а також забезпечити подальший доступ України до ринків капіталу.

Як очікується, фінансові гарантії дозволять Україні випустити євробонди і залучити кошти до загального фонду державного бюджету. Вони будуть використані на соціальну підтримку найбільш уразливих верств населення.

Від імені українського уряду угоду підписав міністр фінансів Олександр Данилюк, від імені американського уряду - посол США Джеффрі Пайєтт і уповноважений представник місії USAID Джоель Сандефур. Підписання Угоди відбулося в присутності президента Порошенка і прем'єр-міністра Гройсмана.