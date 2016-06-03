Гройсман повідомив, коли жителі окупованих територій отримають всі соцвиплати
Прем'єр-міністр зазначив, що всіх турбують соцвиплати, але фізично неможливо здійснювати виплати на непідконтрольної території.
Люди, які живуть на непідконтрольних Україні територіях, отримають всі соціальні виплати після відновлення контролю над ними.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на питання щодо невиплати страхових і соціальних виплат тим людям, які працюють на підприємствах, зареєстрованих на підконтрольних територіях в Донецькій і Луганській областях.
"Всіх турбують соціальні виплати, але фізично неможливо здійснювати виплати на непідконтрольної території", - зазначив прем'єр.
При цьому він додав, що "це величезна проблема і виклик для всіх нас".
Гройсман підкреслив, що "як тільки ми відновимо контроль, то все, що не було доплачено, буде виплачено кожному громадянину України".