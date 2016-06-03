Гривня зміцнилася на міжбанку до 25,01 за долар
13:56, 03 червня 2016Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,8300/27,8810 грн/євро.
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 25,0013 грн/дол. / Фото УНІАН
У п'ятницю, 3 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середині торгів на рівні 24,96/25,01 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,8300/27,8810 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3720/0,3730 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 25,0013 грн/дол., на цю годину укладено 122 угоди на суму 49,76 млн дол.
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