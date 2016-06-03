В Іспанії обшукали штаб-квартиру одного з найбільших банків країни

Як повідомляє газета El Mundo, в офісі, розташованому в автономному співтоваристві Мадрид, представники правоохоронних органів шукали документи, пов'язані зі справою 2015 року, передає kommersant.ru. Тоді суддя Національної судової колегії Хосе де ла Мата почав розслідування діяльності британського банку HSBC в Іспанії.

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Рішення судді було пов'язано з тим, що в лютому минулого року Міжнародний консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ) отримав доступ до інформації про рахунках понад 100 тис. клієнтів швейцарського філіалу HSBC. Список був складений колишнім співробітником банку Ерве Фальчіані, який передав його владі Франції. Відзначається, що більшість клієнтів, які фігурували в списку, ухилялися від сплати податків, оскільки рахунки в банку були таємними.

Нагадаємо, в 2015 році британський банк HSBC заплатив владі Женеви 40 млн швейцарських франків ($43 млн) для врегулювання розслідування про відмивання грошей в приватному швейцарському підрозділі банку. Прокуратура Женеви пообіцяла закрити розслідування без публікації його результатів і не переслідувати HSBC в суді, однак банку ясно дали зрозуміти, що наступного разу, якщо такий буде, врегулюванням справа не обійдеться.