Bloomberg опублікував ТОП-200 найбагатших людей світу: українців серед них немає (інфографіка)

Агентство Bloomberg опублікувало рейтинг найбагатших людей світу, в який увійшли 200 мільярдерів. Жоден із заможних українців не ввійшов до цього списку.

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Перше місце в рейтингу займає співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс з 85,6 млрд доларів.

На другому місці іспанський мільярдер Амансіо Ортега з 72,7 млрд дол. Ортега творець компанії Inditex, якій належить 5 тисяч магазинів у 77 країнах (Zara, Bershka, Pull and Bear та інші).

Трійку лідерів замикає американський підприємець Уоррен Баффет з 66,6 млрд долв.

На 5 і 6 місцях розташувалися брати Чарльз і Девід Кох, співвласники компанії Koch Industries (54,7 млрд дол. у кожного).

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До десятки найбагатших людей також увійшли засновник Facebook Марк Цукерберг, зайнявши сьоме місце з 51 млрд дол.

В першу двадцятку рейтингу увійшли розробник і співзасновник Google Сергій Брін - на 12 місці з 37,4 млрд дол. та засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group Джек Ма - 17 місце з 33,2 млрд дол.

У рейтинг також потрапили 15 росіян. Зокрема, власник холдингу "Інтеррос" Володимир Потанін зайняв п'ятдесят шосте місце рейтингу зі статком у 14,7 млрд дол.

Співвласник компанії «Новатек» Геннадій Тимченко зі статком у $8,6 млрд займає 136 місце в рейтингу.