У Мінсоцполітики спростували збільшення пенсійного віку на даному етапі

Уряд не планує підвищувати пенсійний вік на даному етапі, однак у майбутньому це необхідно зробити, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на главу відомства Андрія Реву.

"Це питання ми можемо обговорити чисто гіпотетично. Ось у нас не вистачає грошей у Пенсійному фонді. Ми їдемо займати на Захід, приїжджаємо в Німеччину, зустрічаємося з Ангелою Меркель і скорботно їй в обличчя говоримо, що у нас не вистачає грошей на пенсії. Про що вона подумає, як ви вважаєте, якщо вік виходу на пенсію в Німеччині 67 років?", - цитує Реву прес-служба.

На думку міністра, рано чи пізно пенсійний вік в Україні доведеться підняти. "Нещодавно пенсійний вік підняли в Білорусі та Молдові. І в зв'язку зі старінням населення України, на думку міністра, нам також доведеться переглядати пенсійний вік", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що на нинішньому етапі розглядають можливість підняти пенсійний вік для тих українців, які мають невеликий стаж роботи.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра фінансів Олександра Данилюка, проект меморандуму з ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом, який найближчим часом має бути підписано та відправлено на вивчення Раді директорів фонду, не містить вимог щодо обов'язкового підвищення пенсійного віку в Україні.

Раніше в Міністерстві соціальної політики України також відзначали, що МВФ не вимагає обов'язкового підвищення пенсійного віку, проте наполягає на впровадженні механізмів подолання дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на даний момент складає більше 80 мільярдів гривень і покривається за рахунок державного бюджету. Всього ж з держбюджету до Пенсійного фонду поточного року скеровано близько 145 мільярдів гривень, щоб покрити дефіцит, а також забезпечити виплати пільгових пенсій і надбавок.