Порошенко дав прогноз по зростанню української економіки та інфляції

Президент України Петро Порошенко прогнозує зростання економіки України за підсумками 2016 року на рівні не менше 1,1% при інфляції 12% з подальшим її зниженням в 2017 році до 8%.

Про це він сказав в ході прес-конференції в Києві.

"Поставлено завдання, щоб ми досягли 1,1% зростання економіки цього року. Ми вже маємо позитивну динаміку в першому кварталі. І інфляція в першому кварталі становить близько 5%. Ми впевнено дивимося в майбутнє відносно таргетування інфляції - до 12% за рік. На наступний рік зможемо знизити до 8%", - сказав Порошенко.

"Упевнений, що політика економічного росту має перевести країну від "затягування поясів" до поступового зростання доходів українців. Треба змітати всі бар'єри - адміністративні, бюрократичні, ментальні, які заважають бізнесу, треножат підприємців, відлякують інвесторів і заважають створенню робочих місць", - зазначив президент.

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Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України 2016 року на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк очікує зростання ВВП на 1% при інфляції 15%. Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту в Україні за підсумками 2016 року може скласти 1% при зростанні промислового виробництва на 3% і уповільненні інфляції до 19%.

Разом з тим зростання ВВП 2017 року буде більш значним. Зокрема, Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання економіки України в 2017 році на рівні не менше 4%. У свою чергу, голова Стратегічної групи радників з питань реформ при Кабінеті міністрів Іван Міклош висловив упевненість, що Україна в разі впровадження реформ зможе вже за рік-два домогтися постійного і стійкого економічного зростання на рівні близько 6-7% в рік.