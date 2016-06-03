Порошенко пообіцяв, що податки при передачі "Roshen" до сліпого трасту буде сплачено в Україні

Передача кондитерської корпорації "Roshen" до сліпого трасту інвестиційному фонду Rothschield пройшла без виведення коштів з країни, всі податки сплачено й буде надалі виплачуватися в Україні, заявив президент України, засновник корпорації "Roshen" Петро Порошенко в ході своєї прес-конференції в Києві.

За його словами, скандал, який спалахнув на початку квітня через виведення корпорації "Roshen" до офшорної юрисдикції, не відповідає дійсності.

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"Жодного офшорного скандалу не було. Було розслідування журналістів, які знайшли кілька фактів. Факт перший: було зареєстровано компанію, яка займалася виведенням грошей з України. Відповідь: компанія не мала банківського рахунку, жодних переказів не було і не могло бути, компанія не використовувалася і не могла використовуватися ані для мінімізації податків – УНІАН), ані для інших речей і була створена з однією метою – передачі активів президента Порошенко до сліпого трасту – довірчу власність, щоб відокремити владу від бізнесу, що я обіцяв. Я наполягаю на тому, що інформація про те, що були відкриті рахунки і перераховані гроші, не відповідає дійсності", – сказав Порошенко.

При цьому він підкреслив, що передача "Roshen" траст не вимагала ліцензування з боку Національного банку України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі. "До реєстрації (офшорної компанії – УНІАН) і передачі активів (траст – УНІАН) були отримані відповіді від НБУ і МЕРТ про те, що вони не можуть видати такі ліцензії, тому що такі операції ліцензування не вимагають», – підкреслив Порошенко.

Він також нагадав, що ситуацію з "Roshen" коментували всі учасники розслідування, включаючи інвестфонд Rothschield.