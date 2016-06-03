Президент впевнений, що Україна отримає транш МВФ вчасно

Президент України Петро Порошенко впевнений, що Україна отримає позитивні висновки Ради директорів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду в липні і, таким чином, вчасно отримає третій кредитний транш за програмою EFF обсягом близько 1,7 мільярда доларів.

Про це Порошенко сказав в ході своєї прес-конференції в Києві.

"Транш не відкладено, його буде отримано, – сказав президент. – Меморандум (про другий перегляд програми реформ – УНІАН) обговорюється".

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При цьому Порошенко підкреслив, що за підсумками роботи місії МВФ в Україні в травні поточного року жодних претензій на адресу української влади фонд не висловив.

Довідка УНІАН. МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 мільярдів доларів Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 мільярда доларів, – 4 серпня 2015 року. На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом з тим, власне меморандум, що передбачає подальші зобов'язання сторін, поки не підписаний.