Доходи зведеного бюджету України з початку року зросли на 56 мільярдів

Доходи зведеного бюджету України, за оперативними даними, за січень-травень 2016 року склали 254,9 мільярда гривень, що на 56,1 мільярда гривень, або на 28,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, враховуючи перерахування згідно Бюджетного кодексу, доходи державного бюджету за вказаний період склали 200,8 мільярда гривень. До місцевих бюджетів надійшло 54 мільярди гривень, надходження в загальний фонд держбюджету склали 64,4 мільярда гривень, що забезпечило виконання індикативних показників Міністерства фінансів на 114,5%.

Читайте такожУ Мінфіні повідомили, що бюджет-2016 можуть переглянути вже в липні

В розрізі основних платежів у січні-травні 2016 року приріст до відповідного періоду 2015 року забезпечено за податком на додану вартість з ввезених на територію України товарів - на 32%, податку на прибуток підприємств - 18,6%, податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування (сальдо) - на 14,5%, податку і збору на доходи фізичних осіб - на 31,6%, акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - на 48,1%, рентній платі за користування надрами - на 61,3%, акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів - на 47,9%, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету - в 2,8 рази, екологічному податку - на 7,1%.

З початку року платникам податків на рахунки відшкодовано 36 мільярдів гривень податку на додану вартість.

Як повідомляв УНІАН, зведений бюджет України в січні вдалося звести зі значним профіцитом на рівні 9 мільярдів гривень завдяки низькому рівню фінансування витрат державного та місцевих бюджетів.

Доходи зведеного бюджету України, за оперативними даними, за 2015 рік склали 587,1 мільярда гривень, що на 162 мільярда гривень, або на 38,1% більше, ніж за 2014 рік.